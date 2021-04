Insultos podem tramar Rúben Amorim: Sporting teme que o treinador seja suspenso

Leões temem que Amorim não vá ao banco em Faro. Relatório mostra que terá dito ao auxiliar que conseguiu o que quis.

É sobre o árbitro assistente Nuno Manso, que acompanhou o ataque dos leões na segunda parte do encontro frente ao Famalicão, que reside o grande foco de revolta em Alvalade, aguardando-se, segundo O JOGO apurou, com expectativa quais as consequências que podem surgir no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que deverá ser divulgado durante a tarde do dia desta terça-feira.

Entre as hostes leoninas, independentemente da insatisfação com um ou outro lance analisado por Rui Costa ou não observado pelo VAR António Nobre, a indignação centra-se em Nuno Manso por entenderem que não houve qualquer motivo que justificasse a indicação de expulsão de Rúben Amorim, pese o que consta do relatório do árbitro, eventuais insultos e insinuações que mostramos à frente. Esta foi a quarta expulsão do treinador na presente temporada - primeiro com o FC Porto, à 5.ª jornada, depois frente ao mesmo Famalicão, à 9.ª jornada, seguiu-se a final da Taça da Liga, perante o Braga, e agora novamente no duelo com o emblema de Vila Nova de Famalicão.

Os leões têm mesmo receio que o técnico volte a ser impedido de sentar-se no banco dos suplentes, pelo menos, no próximo encontro frente ao Farense, na próxima sexta-feira. Também Hugo Viana foi expulso por protestos, depois de terem sido trocadas palavras entre Nuno Manso e o diretor desportivo dos leões, que chegou mesmo a desafiar o árbitro Rui Costa a escrever com "exatidão" as palavras que foram trocadas entre as partes. Os ânimos exaltaram-se depois de dois lances de Jovane dentro da área dos forasteiros na parte final do desafio, em que os leões procuravam o golo da vitória e evitar o segundo empate seguido na Liga NOS, vendo assim a sua vantagem para o segundo classificado diminuir para os seis pontos.

Na noite de segunda-feira foram conhecidas as palavras proferidas por Rúben Amorim e Hugo Viana na direção da equipa de arbitragem, de acordo com o relatório elaborado pelo juiz do encontro com o Famalicão. Pode conferi-las aqui.