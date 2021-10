Insultos e pirotecnia dos adeptos em Arouca custam caro ao Sporting

Duas multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta quarta-feira, através do mapa de castigos, que multou o Sporting devido ao mau comportamento dos adeptos em Arouca, no encontro da ronda oito do campeonato.

Os insultos ao árbitro Rui Costa e à Liga custaram 1224 euros. "Ao minuto 15 do jogo, adeptos afetos ao Sporting CP - SAD, melhor identificados pelas cores das suas vestes e cachecóis, localizados na Bancada 2 - Porta 2 e 3, local exclusivamente reservado e ocupado por adeptos afetos à referida Sociedade Desportiva, entoaram em uníssono o seguinte cântico 'Rui Costa vai para o c...', fora da ZCEAP. Ao minuto 30 do jogo, adeptos afetos ao Sporting CP - SAD, melhor identificados pelas cores das suas vestes e cachecóis, localizados na Bancada 2 - Porta 2 e 3, local exclusivamente reservado e ocupado por adeptos afetos à referida Sociedade Desportiva, entoaram em uníssono o seguinte cântico A Liga é merda, fora da ZCEAP. Ao minuto 63 do jogo, adeptos afetos ao Sporting CP - SAD, melhor identificados pelas cores das suas vestes e cachecóis, localizados na Bancada 2 - Porta 2 e 3, local exclusivamente reservado e ocupado por adeptos afetos à referida Sociedade Desportiva, entoaram em uníssono o seguinte cântico: 'filhos da p..., filhos da p..., aconteça o que acontecer, Arouca é merda até morrer', fora da ZCEAP", pode ler-se no documento.

É de referir ainda uma punição no valor de 1910 euros devido à utilização cinco engenhos pirotécnicos. "Ao minuto 9 do jogo, adeptos afetos ao Sporting CP - SAD, melhor identificados pelas cores das suas vestes e cachecóis (...) deflagraram 1 pote de fumo, fora da ZCEAP. Ao minuto 15 do jogo, adeptos afetos ao Sporting CP - SAD, melhor identificados pelas cores das suas vestes e cachecóis (...) deflagraram 1 flashlight e 1 pote de fumo, fora da ZCEAP. Ao minuto 54 do jogo (...) deflagraram 1 flash light e 1 pote de fumo, fora da ZCEAP", descreve o CD.