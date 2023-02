Insultos dos adeptos a Pizzi e à Liga valem multa ao Sporting

O Sporting foi penalizado pelo comportamento dos adeptos. Cânticos ofensivos para a Liga e ex-Benfica custam mais de mil euros.

O Sporting goleou o Braga (5-0), mas será penalizado pelo comportamento incorreto dos adeptos no Estádio José Alvalade.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os leões foram multados em 1122 euros porque "aos 13 e 84 minutos de jogo, foi entoado em coro e repetidamente (cinco vezes em cada ato), pelos adeptos", um cântico ofensivo à Liga: "Oh eh oh, horários indecentes, oh eh oh, violência da polícia, oh eh oh, querem matar o futebol! A Liga é mer..." e, "aos 83 minutos", um cântico contra Pizzi, jogador do Braga, por quatro vezes: "Oh Pizzi, vai para o car...".

Refira-se que Pizzi regressou a Portugal, depois de ter representado durante alguns meses o Al Wahda, onde participou em 18 jogos e marcou dois golos.