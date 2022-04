Iniciados do Sporting vencem torneio com goleada na final

Equipa de Sub-15 leonina derrotou Partizan por 4-1.

A equipa de iniciados do Sporting venceu esta quinta-feira a Zayed International Cup, torneio da categoria disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.



Os leões derrotaram na final os sérvios do Partizan de Belgrado, por 4-1, com os golos dos verdes e brancos a pertencerem a Winilson e a Geovany Quenda, com um bis cada um.



O Sporting tinha perdido frente a este adversário numa fase anterior do torneio, mas desta vez o Partizan não teve hipóteses, com três golos leoninos a surgirem nos primeiros vinte minutos. O quarto tento surgiu aos 65', reduzindo o Partizan já perto do fim.