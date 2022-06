Ingleses dizem que Palhinha está em risco, mas o negócio vai realizar-se

Jornal The Sun fala em guerra de empresários que envolve Jorge Mendes e o espanhol Hernan Reguera no negócio de Palhinha para o Fulham. Uma informação que não corresponde à verdade, sabe O JOGO.

De acordo com o jornal The Sun, o negócio de João Palhinha para o Fulham, por cerca de 20 milhões de euros, está em risco, ou pelo menos mais demorado. Em causa, de acordo com a publicação, está uma guerra de empresários que envolve Jorge Mendes e o agente espanhol Hernan Reguera. No entanto, O JOGO sabe, e tal como já tinha escrito na edição online e papel, o negócio está fechado e espera apenas pelo anúncio oficial.

Segundo garantia o The Sun, foi Reguera quem tratou da operação, originando uma guerra de empresários com Jorge Mendes, mas O JOGO sabe que foi o agente português que apresentou ao Sporting a proposta do Fulham e uma outra do Wolverhampton, tendo Mendes uma procuração do clube leonino para negociar o médio.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 21H25