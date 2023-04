Ingleses dizem que Chelsea quer conversar com Rúben Amorim

À procura de treinador, o Chelsea pretende realizar entrevistas para definir quem será o melhor candidato ao cargo. E Rúben Amorim estará nessa lista de opções.

Com a saída de Graham Potter do comando técnico, o Chelsea está já à procura de um novo treinador. Por agora, Bruno Saltor vai assumindo a equipa de forma interina e até pode continuar no leme até ao final da temporada. Mas 2023/24 terá de abrir com um novo técnico e os blues querem começar a fazer entrevistas para perceber quem poderá ser a melhor opção. E de acordo com o jornal inglês The Guardian, Rúben Amorim é um dos nomes que constam na lista de opções dos blues.

O favorito continuará a ser Julian Nagelsmann, que saiu recentemente do Bayern Munique, mas o treinador do Sporting está a ser monitorizado, bem como Mauricio Pochettino, Luis Enrique (ambos livres no mercado) e Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), aponta aquela publicação.

O The Guardian, refira-se, fala de Rúben Amorim como sendo "um dos mais brilhantes jovens treinadores da Europa".

Paul Winstanley e Laurence Stewart, diretores desportivos, ficarão encarregues de liderar este processo e querem fazer entrevistas com os cinco treinadores mencionados.