Ingleses destacaram central do Sporting como "sólido talento"

St. Juste elogiado pelo Daily Mail. Central já tinha estado em destaque na primeira mão, com um corte que acabou por ser muito festejado em Alvalade

Jeremiah St. Juste, central do Sporting, impressionou a imprensa inglesa na segunda mão dos oitavos da Liga Europa. No terreno do Arsenal, o neerlandês afirmou-se, de acordo com a comunicação social britânica.

O Daily Mail classificou o jogador como um "sólido talento", destacando as arrancadas com bola e a marcação a Martinelli. O corte da primeira mão, em que o neerlandês demonstrou toda a sua velocidade, também foi recordado.

O Sporting eliminou o Arsenal da Liga Europa, após triunfo nas grandes penalidades, por 3-5, e depois de duas igualdades: 2-2, em Alvalade, e 1-1, em Londres.