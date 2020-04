Influência de Neto cresce e renovação com o Sporting é o próximo passo

Está a fazer a primeira época de leão ao peito, porém em Alvalade já é visto como uma das figuras de maior destaque no plantel. Desportivamente, Rúben Amorim promete dar-lhe mais espaço.

A crescente influência dentro do grupo de trabalho, assumindo-se como um líder no seio do balneário, o discurso fluente e expressivo quando traduz os sentimentos em torno de um clube que assume ter aprendido a gostar - dando provas disso -, a qualidade futebolística associada à experiência internacional levam, sabe O JOGO, a que a SAD verde e branca esteja preparada para avançar com o prolongamento do vínculo laboral de Luís Neto, pelo menos por mais uma temporada.

Até ao momento, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o cenário ainda não foi colocado de forma firme ao atleta, que está a pensar prolongar a sua carreira por mais umas temporadas, ele que tem contrato com os leões até ao final da época 2021/22.

É na liderança notória, sobretudo num cenário em que falta experiência ao plantel - onde o central de 31 anos aproxima-se dos patamares de Coates e Mathieu, entre os mais vividos nas lides futebolísticas na Europa e não só, tendo, por exemplo sido um dos pontos de intermediação na recente negociação dos cortes salariais, enquanto um dos capitães de equipa -, com muitos jovens no seu seio, que a estrutura do futebol profissional dos leões está a pensar quando olha para Neto. Desportivamente, o internacional português na primeira temporada de leão ao peito, ele que chegou na condição de jogador livre - proveniente dos russos do Zenit, onde pisou palcos da Liga dos Campeões -, assinando e assumindo um vínculo em janeiro de 2019, conta até ao momento com 20 encontros pelos leões - número travado pela fratura na grelha costal e pneumotórax no final de 2019, que o deixou longe da competição durante um mês e meio -, sempre nas dobras a Coates e Mathieu, surgindo como a principal alternativa à dupla.

Com Rúben Amorim o paradigma tático mudou e o espaço competitivo do central também, ele que, como o nosso jornal deu conta, olha mesmo para essa possibilidade como um trampolim para uma eventual chamada à Seleção Nacional. O Sporting está a par disso tudo e também da vontade do atleta, que a vincou recentemente em entrevista ao canal do clube. "Eu sempre valorizei a minha carreira: adoro jogar, adoro treinar, adoro competir, faz parte de estar dentro... O que acredito é que o que estamos a sentir é o imaginar que já não jogávamos... Já sinto há muito tempo saudades da Academia, das pessoas e do espírito do local de trabalho; tendo esta pausa, começo a pensar que poderá ser um sentimento parecido com aquilo que é acabar a carreira, ter aquele um, dois anos sem fazer nada, opcionais. Começo a pensar que quero esticar a carreira um par de anos, porque a saudade está a invadir...", disse, a respeito do confinamento a que está a ser forçado pela pandemia covid-19.

Para já, sem pressas, a SAD liderada por Frederico Varandas joga com o tempo, ciente que o cenário da renovação poderá ser colocado quando a "poeira" assentar e outros nomes, como o de Luís Maximiano e Ristovski, assinarem os seus vínculos. Neto, com contrato até 2022, auferindo um vencimento na ordem de 900 mil de euros livres de impostos, que poderá ser, naturalmente, ajustado em baixa em função da duração do vínculo.