Infetado com covid-19, Rúben Amorim falha três jogos do Sporting

Treinador principal dos leões testou positivo à covid-19.

A última ronda de testes à covid-19 realizada no Sporting detetou mais dois casos na equipa principal: Rúben Amorim e mais um jogador estão infetados, perfazendo um total de 10 casos positivos entre atletas (8) e equipa técnica (2).

Face à necessidade de cumprir 14 dias de quarentena, período determinado pelas autoridades de Saúde, o treinador do Sporting vai, assim, falhar presença nos três próximos jogos dos leões: o primeiro já este sábado, frente ao Gil Vicente, em Alvalade e referente à 1.ª jornada da I Liga.

Segue-se o embate da terceira pré-eliminatória da Liga Europa frente a Viking ou Aberdeen (também em Alvalade), no dia 24 de setembro e o duelo com o Paços de Ferreira (fora de casa), no dia 27, a contar para a segunda jornada do campeonato.

Todos os casos de covid-19 identificados no Sporting estão assintomáticos.