Indiscutível do Sporting com novo aumento salarial

Lateral pretende ganhar mais, a SAD quer ir de encontro ao desejo do atleta e reconhece justiça. A promessa já foi feita.

A promessa de aumento do vencimento de Ristovski está feita e será cumprida assim que for restabelecida a "normalidade" no cenário de retoma que estamos a viver depois do confinamento motivado pela covid-19.

Segundo O JOGO apurou, esse cenário - que era apenas uma mera possibilidade no quadro estratégico dos leões - passou praticamente a uma certeza depois dos responsáveis leoninos pela estrutura do futebol profissional terem falado com o atleta sobre o assunto, isto na sequência do exercício da opção de extensão do contrato por mais duas épocas, que foi consumado no decurso do último mês.

Elementos da estrutura do futebol profissional, sabe O JOGO, já falaram com o jogador no sentido de atingir uma plataforma de entendimento

É que o prolongamento do vínculo até 2022 pressupõe apenas um ligeiro aumento na ordem dos 50 mil euros, isto face aos atuais 900 mil euros brutos por temporada, montante considerado baixo pelas partes face aos desempenhos do internacional pela Macedónia do Norte. O lateral-direito, indiscutível no decurso da temporada - estatuto pouco ameaçado pela chegada de Rosier, que, lesionado, raras vezes conseguiu afirmar-se como elemento titular -, pretende precisamente ver os seus honorários retificados, sendo que o atleta e o Sporting vão conversar em breve sobre os valores a acertar, pese as existência de outras prioridades, como é o caso, como o nosso jornal oportunamente deu conta, do guardião Luís Maximiano.

O atleta de 28 anos chegou a Alvalade em 2017, proveniente do Rijeka e por empréstimo a troco de 1,1 milhões de euros (M€), assinando pouco depois até 2020 através de opção de compra obrigatória (que elevou a fasquia em 1,15 M€, num total de 2,250 M€) após a primeira convocatória pelo clube. Ristovski conta até ao momento com 74 jogos disputados com a camisola dos leões, nos quais cumpriu 5962 minutos de jogo, registando oito assistências para golo.