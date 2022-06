Independiente del Valle rejeita abordagem do Sporting e segura passe de Plata

Gonzalo Plata, à esquerda, com a camisola do Equador

Clube do Equador detém 50% do passe do jogador.

O Independiente del Valle, ao que O JOGO apurou, terá rejeitado uma nova abordagem do Sporting para adquirir parte dos 50% do passe de Gonzalo Plata.

O clube está ciente de que poderá lucrar entre 3,5 a 5 milhões de euros pelo extremo, pois os leões preparam-se para vender o atleta este defeso, entre 7 a 10 M€.

Valladolid, Bétis, Real Sociedad e Leeds concorrem pelo jogador, atualmente lesionado.