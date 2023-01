"Incidentes no túnel? São coisas que acontecem, está lá a polícia para ver"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa, após o empate 2-2 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

O que faltou para sair com a vitória e perder por duas vezes a vantagem? "Acima de tudo defrontámos uma grande equipa. Depois precisamos desta consistência que temos em alguns períodos, principalmente na primeira meia hora, precisamos dessa consistência ao longo de 90 minutos, isso requer tempo para uma equipa que sofre alterações, todas as equipas têm esse processo, com jogadores jovens, com jogadores novos, e portanto é isso que falta, manter isso por mais tempo. Mas mantivemos sempre uma grande consistência a defender e a atacar. Tentámos sempre ganhar o jogo, mesmo no fim, acabámos por não conseguir, perdemos duas vezes a vantagem em lances que tínhamos preparado, mas são muito bons jogadores. Sabíamos que o Gonçalo [Ramos] entrava muito ao primeiro poste e foi isso que ele fez na primeira bola, passou por muita gente ali. Mesmo assim, numa equipa que não vem de um grande momento, que está numa época difícil, a forma como segurámos sempre o jogo e voltámos a atacar mesmo quando sofremos os golos, mostra que esta equipa é por vezes um bocadinho bipolar. Tem a ver com a experiência da equipa, com o talento que eles têm. Para se ter este rendimento igual à forma como entrámos, é preciso tempo, experiência e eles vão adquirir com o tempo."

Confusão no túnel: "São coisas que acontecem no túnel, num dérbi, e está lá a polícia para ver o que se passou. Não vou estar aqui a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso."