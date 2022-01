Recebeu esta quinta-feira o prémio referente ao melhor defesa de dezembro.

Gonçalo Inácio, jovem central do Sporting, recebeu em mãos o prémio de melhor defesa do campeonato durante o mês de dezembro.

"É um orgulho enorme receber este prémio. Sinto-me muito feliz e quero agradecer a toda a equipa por me ajudar, todos os dias, e agora temos de continuar a trabalhar", afirmou o jovem, que alcançou o primeiro prémio individual da Liga.

No período em questão, Gonçalo Inácio foi totalista na formação leonina, tendo alinhado todos os minutos nas quatro partidas que terminaram com vitória do Sporting. Marcou um golo em Barcelos, na jornada 15.