Gonçalo Inácio, defesa do Sporting

Defesa deverá mesmo ser carta fora do baralho

Depois do empate no clássico, para o Sporting é tempo de preparar a estreia e o regresso à Liga dos Campeões. Gonçalo Inácio e Tiago Tomás trabalharam condicionados.

No site oficial, os leões anunciaram que o duo de jovens trabalhou com condicionalismos, enquanto Pedro Gonçalves fez tratamento.

Recorde-se que Rúben Amorim, antes do encontro com o FC Porto, tinha dito que Gonçalo Inácio iria ser carta fora do baralho para o jogo da Champions.