Inácio de novo sondado: United e Newcastle contactaram agente do central

Gonçalo Inácio, defesa do Sporting

Empresário do central foi outra vez contactado por clubes da Premier para avaliarem a hipótese de contratá-lo.

Gonçalo Inácio continua na rota de clubes ingleses e, nos últimos dias, o empresário do jogador, Miguel Pinho, foi novamente abordado por vários emblemas, entre os quais o Newcastle e o Manchester United - não são os únicos que têm o camisola 25 dos leões referenciado - para avaliarem a possibilidade de contratar o central.

Ao que O JOGO apurou, os clubes em causa ainda não contactaram a SAD leonina e só irão avançar depois de avaliadas as condições.

Gonçalo Inácio é seguido há muito por clubes da Premier League, gostaria de dar um passo em frente na sua carreira, mas sem forçar a saída. O jogador tem contrato com o Sporting até 2026, uma cláusula de rescisão de 45 milhões e Frederico Varandas não está disposto a libertá-lo por números inferiores à cláusula, como já referiu noutras situações. Aliás, atento ao assédio ao central, o Sporting tenta blindá-lo e tornar uma futura negociação mais difícil. Em cima da mesa está a renovação de contrato com aumento da cláusula de rescisão. Varandas entende que desta forma irá proteger os interesses dos leões e manter no plantel um jogador considerado determinante para Rúben Amorim. Recorde-se que o técnico utiliza Inácio nas três posições da retaguarda.

A chegada de Roberto Martínez à Seleção Nacional também contribuiu para o aumento da cotação e visibilidade do jogador dos leões. A aposta de Martínez numa defesa composta por três centrais abriu as portas a Gonçalo Inácio, que assim pôde estrear-se na Seleção.

O internacional português é um dos esteios da defesa leonina e esta temporada soma 48 jogos e três golos - mais três partidas do que na última época e ainda faltam quatro jornadas para o final do campeonato.