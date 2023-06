Sporting quer há muito renovar e aumentar a cláusula do central, mas o canhoto espera pelo mercado.

Gonçalo Inácio sabe, há muito, do interesse do Sporting em renovar o contrato que o liga ao clube até 2026, vontade essa motivada pela cláusula de rescisão do jogador estar cifrada nos 45 milhões de euros.

O defesa, agradecido ao clube e feliz em Alvalade, vê com bons olhos continuar nos leões se for concluída a melhoria salarial, que o colocará na fasquia de 1M€ por época.