Imprensa italiana garante que Lázio vai lutar por Jovane

A "Gazzetta dello Sport" e o "Corriere dello Sport" explicam que o clube transalpino não acionou a opção de compra de 8 M€, mas que falarão com o Sporting sobre o extremo.

A Lázio quer continuar a contar com Jovane Cabral na próxima temporada, garantem "Gazzetta Dello Sport" e "Corriere dello Sport". Apesar de ter atuado apenas 197 minutos em meia época, o avançado cabo-verdiano, escrevem os meios de comunicação, terá mostrado integração à Serie A e é uma hipótese para reforço.



Jovane Cabral foi cedido pelos leões ao clube de Roma no último dia do mercado de janeiro, mas a Lázio não acionou a opção de compra cifrada nos 8 milhões de euros. Ainda assim, há intenção do clube de conversar com o Sporting e encontrar forma de contar com o jogador, seja num empréstimo com compra obrigatória ou com uma proposta a rondar os 5 milhões de euros ainda neste verão.

O cabo-verdiano termina o vínculo em 2023 e é para colocar neste defeso.