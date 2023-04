Imprensa internacional: "dia sem fim para a Juventus, "coração enorme" e "Sporting fez sofrer"

Leia o que se escreveu na imprensa internacional a respeito do Sporting-Juventus (1-1), da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

La Gazzetta dello Sport (Itália): dia sem fim para a Juve

"Num dia sem fim para a Juventus, que recuperou 15 pontos na Serie A, a equipa de Allegri suou até ao fim para passar às meias-finais da Liga Europa. O Sporting quase marcou a acabar."

Tuttosport (Itália): coração enorme

"Rabiot foi bombardeiro e a Juve teve um coração enorme, numa passagem de coragem e pouca técnica. Mas, no final, o resultado é que conta. A equipa de Allegri resistiu a celebrou."

AS (Espanha): Sporting fez sofrer

"Um Sporting que deu a cara fez sofrer a Juventus, que acabou por garantir a vaga na meia-final com o Sevilha. A época bianconera começa a mudar de cor, ainda mais com a recuperação dos 15 pontos."

L'Équipe (França): Velha Senhora tremeu

"Rabiot foi a figura principal da passagem da Juventus, ao marcar em Alvalade, mas também a fazer penálti sobre Ugarte. A velha senhora tremeu, sentiu dores, mas não cedeu."

UEFA.COM: aguentou a pressão

"A Juventus aguentou a pressão tardia do Sporting para segurar um lugar nas meias-finais da Liga Europa pela primeira vez desde 2014. Mas o duelo de Lisboa foi apertado para os italianos."