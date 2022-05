Imprensa internacional dá uma garantia sobre o futuro de Sarabia

Cedido ao Sporting esta temporada, o internacional espanhol vai fazer a pré-época no PSG.

Pablo Sarabia deverá ter lugar marcado na pré-época do PSG. O espanhol, avançam o "Le Parisien", o L"Équipe" e o "TopMercato", vai ser avaliado no próximo defeso e, ao que tudo indica, deve mesmo fazer parte do plantel do campeão francês, que tem Nuno Mendes e Danilo nas fileiras.

O canhoto assinou um empréstimo de um ano pelo Sporting, que estava ciente de que não seria possível mantê-lo, sabendo de antemão da impossibilidade de pagar o avultado salário que aufere.

Com 20 golos na temporada, destacando-se como o maior artilheiro do Sporting na época, Sarabia recuperou o seu lugar na seleção espanhola e chegará com outro lastro a Paris, sendo considerado uma solução interna para a saída de Di María. Escrevem os periódicos franceses que seria preciso uma proposta acima dos 25 milhões de euros para que o jogador saísse.