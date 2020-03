Ilori: uma pergunta que faz a si próprio e algo que o deixou "a bater um bocado mal"

O defesa dos leões concedeu uma entrevista à Sporting TV

Tiago Ilori, defesa do Sporting, concedeu uma entrevista ao canal do clube e explicou como têm sido os dias em isolamento, preenchidos com o treino e as vídeo aulas das filha. Sair de casa? "A minha mulher não deixa, tenho asma", conta.

Isolamento social: "Sinceramente estou a lidar bem com isso, ocupo bem o tempo, tenho alguma família em casa, tempo de qualidade com a minha filha. Tento manter a forma física, mas mais importante é refletir um bocadinho. Muitas coisas que não fazia antes e agora vejo, juntamente com a minha namorada, sogra, que também está comigo, formas de podermos ajudar outras pessoas. E pergunto-me a mim próprio o porquê de só agora. Estamos a preocuparmo-nos mais uns com os outros. Acho que quando isto passar posso manter esse estado de espírito"

"Considero-me abençoado, comparando o nosso trabalho com outro, temos muitas horas livres. Costumava dormir a sesta à tarde, mas agora estou a conhecer melhor a minha família, a brincar muito com a minha filha. Claro que sei da gravidade do vírus e da situação, acho que é importante aproveitar as coisas boas. Estou numa posição privilegiada em relação a outras pessoas. É importante pensar na comunidade sem-abrigo, não deixar ninguém para trás"

Ficar com as crianças: "Tenho muita sorte, tenho muita paciência, a escola onde a minha filha anda tem dado um apoio enorme, há vídeo aulas. Passam trabalhos, pintura e outras brincadeiras, eu e a minha mulher com a escola, acabamos por passar o tempo de forma divertida. Tenho essa vantagem. Não sou muito organizado, mas mantenho os horários. Não estamos de férias. Tento manter uma rotina normal."

Jogou em Inglaterra? Amigos em outros países? Que feedback tem? "Falei mais com colegas em Inglaterra e amigos de lá, tenho mais informação de lá. As coisas estão sempre a mudar, ontem estavam a lidar com a situação de forma diferente. Vamos acabar por estar todos no mesmo barco. Quase todo o mundo vai estar um tempo em casa, de quarentena."

"Um primo meu apanhou o vírus, só tem dois anos, voltou para casa e está tudo bem. Só sei as coisas pelas notícias, para saber o básico, falo com o departamento médico do Sporting. Não saio de casa e a minha mulher não me deixa sair, porque tenho asma."

Como tem sido a rotina diária? "Durmo antes da meia-noite, acordo, tomo o pequeno-almoço, começa a aula da minha filha, a primeira, tenho jardim onde moro, almoço no jardim, brincamos, respiro algum ar, tenho essa vantagem. Antes do almoço obrigo-me a treinar, as vezes não é fácil. É diferente, faço-o no jardim. Gosto de ler e também fujo para o escritório. Antes do jantar ainda faço mais um treino, só tenho mantido a hora das refeições. É tudo à volta da minha filha, como as vídeo aulas e vou gerindo"

Futuro das competições incerteza? Adiamento do Europeu: "O perfeito era que tudo passasse muito rápido, quem toma essas decisões é para que seja menos perigoso. Se assim é, estou de acordo. Futebol está num plano muito mais a baixo do que era."

Trabalho físico em casa: "Mandaram-nos logo treinos diferentes, quatro ou cinco, mas mantemos sempre o contacto. Como estamos há uma semana, temos mais variedade de treinos. Isto é complicado gerir... não tinha muito material de treino em casa, muitos são feitos com o peso do nosso corpo, também fui comprando e o Sporting também ofereceu. Estamos em contacto e temos vários treinos, de força, de resistência. Há que tentar manter os níveis físicos. Isto é o nosso trabalho, estive um dia sem treinar e fiquei a bater um bocado mal."