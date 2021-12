"Identifico-me com os princípios do Sporting, são parecidos aos que tive na formação"

O Sporting oficializou, na tarde desta quinta-feira, a renovação de contrato de Luís Neto até 2023. O contrato do defesa-central terminava em junho de 2022. O jogador falou sobre este momento, em declarações ao canal oficial do clube leonino.

Felicidade por renovar contrato: "Felicidade extrema, fiquei muito feliz pela vontade da estrutura em continuar aqui. Foi ao encontro da minha vontade. É bom fazer parte deste projeto, deste Sporting. Fico contente por prolongar por um ano esta grande experiência, esta grande aventura."

Projeto do Sporting: "O clube tem um grande projeto. A ideia é muito clara. Identifico-me com os princípios deste clube. São parecidos aos que tive na formação. É uma felicidade enorme e acho que consigo ajudar dentro e fora de campo. Renovo por um ano, mas sou leão para sempre. O clube tem princípios vincados, com uma ideia clara jogo após jogo. Estar mais um ano significa que podemos melhorar. Com as coisas boas que conseguimos já a ideia é sempre cimentar, melhorar sempre a nossa prestação. Sou desde pequeno uma pessoa que se identifica com os projetos. Fomos campeões e, sem nos desviarmos nada, temos tudo para continuar a corresponder."

Líderes no balneário: "Temos Adán, Coates, Feddal também como líderes. Cabe aos mais velhos serem suporte a este projeto. Tentamos dar tranquilidade aos jovens para mostrarem o máximo potencial. Somos referências e aceitei esse trabalho quando me foi incumbido quando cheguei aos 30 anos. Honraremos os valores do Sporting em todas as competições, sabendo que estamos preparados para ganhar a qualquer equipa, passando pelo melhor e pior. Digo aos adeptos que me identifico muito com eles."