Identifica-se com Edwards e renova contrato com o Sporting

Rodrigo Marquês, futebolista de 19 anos foi titular nas duas últimas eliminatórias da Youth League e revê-se em Edwards.

O Sporting renovou o contrato de Rodrigo Marquês, futebolista de 19 anos que foi titular nas duas últimas eliminatórias da Youth League, diante de Ajax e Liverpool, que valeram a histórica chegada à final-four da competição.

"Estou no Sporting desde os oito anos. É um clube que me diz muito e estou muito feliz por dar continuidade a esta ligação. Há que continuar a trabalhar para ficar mais anos neste grande clube", começou por dizer Rodrigo Marquês aos meios de comunicação do Sporting.

"Se estou a renovar é porque o trabalho está a ser bem feito e o clube está a depositar confiança em mim. É dar continuidade e as coisas vão acontecer naturalmente", frisou.

Realçando que sonha "desde pequenino" com a chegada à "equipa principal", o extremo identifica-se com Edwards: "Gosto muito da maneira como ele joga e tento fazer, nos treinos e nos jogos, aquilo que ele faz."