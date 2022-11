Hugo Viana: "Quando chegar a eliminatória estaremos preparados para o desafio"

O sorteio realizado esta segunda-feira ditou que o Sporting vai defrontar os dinamarqueses do Midtjylland no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Em declarações aos meios oficiais do clube, o diretor desportivo Hugo Viana reagiu ao sorteio.

Sobre o adversário: "O Midtjylland é uma equipa que, nos últimos anos, tem sido presença assídua nas competições europeias. Estiveram num grupo muito equilibrado na Liga Europa, terminaram com os mesmo pontos do primeiro e conseguiram bons resultados, sobretudo em casa."

Objetivo: "É passar à fase seguinte. O nosso foco agora está no campeonato, mas quando chegar esta eliminatória estaremos preparados para o desafio."