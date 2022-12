Hugo Viana multado por aceder à zona restrita

Diretor-desportivo punido por estar fora do banco e na zona do túnel de acesso aos balneários no Sporting-Gil Vicente

Acusado de aceder indevidamente à zona restrita durante o Sporting-Gil Vicente, em jogo da Liga Bwin disputado a 30 de setembro passado, Hugo Viana foi multado em 1275 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, por estar fora do banco da equipa e junto do túnel de acesso aos balneários, apurou o nosso jornal.

O diretor-desportivo, segundo o relatório do delegado da Liga teria acedido indevidamente à zona restrita ao quarto árbitro, Ricardo Baixinho, junto ao relvado, facto que não constava no relatório dos árbitros: Tiago Martins, juiz principal, André Campos e José Mira, assistentes, e o já mencionado Ricardo Baixinho. Devido à discrepância, o CD decidiu abrir processos disciplinares aos referidos árbitros, no entanto, os autos do processo relativos aos elementos da equipa de arbitragem foram arquivados pelo Conselho de Disciplina, uma vez que Hugo Viana não acedeu à zona do quarto árbitro.



O Conselho Disciplina considerou, agora, "julgar procedente, por provada, a acusação e, consequentemente, condenar o arguido Hugo Viana, pela prática de uma infração disciplinar".