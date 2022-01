Hugo Viana multado e suspenso oito dias: falha o Santa Clara-Sporting

Diretor desportivo foi expulso diante do Portimonense e ficará mais longe da equipa nos Açores. Terá de pagar ainda uma coima de 1660 euros

Hugo Viana foi suspenso por oito dias e não deve ir ao banco diante do Santa Clara, nos Açores, a 7 de janeiro. O diretor desportivo foi expulso por António Nobre no decorrer do jogo com o Portimonense. "Utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva gritando agressivamente com um dos assistentes", escreveu o juiz da partida no seu relatório.

Apesar de Viana ter alegado que não era passível de ser confirmada a veracidade das palavras, o Conselho de Disciplina procedeu ao castigo, aplicando duas coimas, que totalizam 1660 euros: a primeira pela expulsão, de 1060 euros, a segunda de 640 por estar sem máscara no banco.

O diretor desportivo do Sporting, homem de confiança de Varandas e a ponte deste para Rúben Amorim, tem somado castigos. Ainda como diretor das relações internacionais foi suspenso por 30 dias após gritar impropérios a Tiago Martins no Moreirense-Sporting (0-0), de julho de 2020. A 25 de agosto de 2021, foi condenado a uma suspensão de 15 dias, à qual acresceu uma multa de 2295 euros, após Rui Costa tê-lo expulsado no Sporting-Famalicão (1-1), de abril, também com o referido juiz a mencionar "palavras injuriosas" no relatório.

Além do castigo ao diretor, o Sporting tem de pagar 3700 euros face a incidentes no último jogo em casa de 2021: 3190 euros por utilização de material pirotécnico dos seus adeptos e 510 pelo facto de a Curva Sul ter lançado um desodorizante e um isqueiro para o relvado. O primeiro objeto António Nobre fez questão de empunhar, entregando-o aos 59 minutos ao delegado de campo. Samuel Portugal, guardião dos algarvios, apanhou o isqueiro sete minutos depois.

Há menos de um mês o Sporting disse ter mais de 127 mil euros para pagar em multas pelo comportamento dos adeptos em 2021/22: destacam-se os 63 mil euros por coimas em jogos da Liga e 51 mil na Liga dos Campeões. A receção ao Dortmund valeu o apuramento milionário, mas 34 mil euros em multas tiveram de ser deduzidos.

Sporting criticou a atitude dos fãs

Durante os jogos em Alvalade é repetido o apelo aos adeptos para não arremessarem objetos ou lançarem engenhos pirotécnicos. No passado mês, a 11 de dezembro, o Sporting emitiu um comunicado a enumerar as multas instauradas pelo Conselho de Disciplina e pela UEFA, pelos três jogos da Liga dos Campeões. "A continuação deste caminho poderá conduzir-nos a situações que podem provocar perdas, tanto graves, como inúteis, para o clube", escreveu no seu sítio oficial o clube de Alvalade, lembrando uma possível "interdição parcial ou total do recinto" e as perdas económicas que prejudicariam "outras prioridades de investimento".