Hugo Viana fotografado em Milão com Hjulmand

Jornalista italiano Gianluca di Marzio é o autor da fotografia tirada em Milão

Uma fotografia, publicada pelo jornalista italiano Gianluca di Marzio, revela o jantar, que teve lugar em Milão, entre Hugo Viana e Hjulmand, o médio que o Sporting procura contratar.

O encontro, revela o jornalista, teve lugar pouco depois das 22 horas, tendo o diretor-desportivo leonino a ser o primeiro a chegar ao restaurante, seguido pouco depois pelo jogador dinamarquês.

Recorde-se que este sábado, foi noticiado que o médio não iria defrontar o Cádiz de modo a poder discutir com o Sporting a proposta que os leões têm a oferecer.

Morten Hjulmand pediu permissão ao Lecce para falhar o jogo particular, no domingo, de modo a poder reunir-se com os responsáveis do Sporting e "avaliar a proposta de contrato do clube português".