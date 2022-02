Hugo Viana foi castigado recentemente, mas podia estar no campo no clássico

Diretor desportivo foi castigado após o jogo com o Braga, mas o Sporting mandou decisão para o TAD. O dirigente tinha autorização para realizar as habituais tarefas, nomeadamente acompanhar a equipa. Sérgio Conceição vincou a sua ação para acalmar os ânimos após o apito final.

Hugo Viana marcou presença no Estádio do Dragão e compareceu no relvado, tentando separar os jogadores de Sporting e FC Porto, ação que até mereceu elogios de Sérgio Conceição no final do jogo. Ontem, no entanto, geraram-se dúvidas quanto à legalidade da presença do diretor desportivo, isto porque o dirigente foi castigado recentemente.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente o recurso do Sporting por Hugo Viana, isto relativo ao castigo de 30 dias (e 6375 euros de multa) após a expulsão do diretor dos leões no jogo com o Braga no passado dia 22 de janeiro, quando terá contestado a equipa de arbitragem.

Assim, Viana estaria impedido de acompanhar a equipa, porém, ao que O JOGO essa proibição não seria viável. O Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, fazendo com que o castigo ficasse com efeito suspensivo, o que permitiu ao dirigente leonino ir ao Dragão e que o manterá junto da estrutura de futebol enquanto não existir uma decisão do TAD.

"Agora é que dão cartão ao guarda-redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha", palavras que Hugo Viana terá proferido, de acordo o relatório de jogo, diante do Braga, encontro em janeiro que o Sporting viria a perder.

No início de janeiro, Hugo Viana não pôde estar no banco ante o Santa Clara, já que o juiz António Nobre escreveu no relatório do jogo com o Portimonense que o dirigente "utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva gritando agressivamente com um assistente". Os recursos do Sporting têm sido indeferidos pelas autoridades competentes, logo a suspensão é uma probabilidade.