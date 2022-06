Sporting: Hugo Viana exige rapidez à Lázio por Jovane Cabral

Italianos querem mais tempo para definir plantel e ainda aguardam pela aprovação de Sarri quanto à contratação do cabo-verdiano. Marselha entrou na corrida e acelera o negócio.

Jovane Cabral está na porta de saída do Sporting e os leões estão confiantes de que o processo de venda se vai concretizar rapidamente.

Para já, a Lázio continua interessada no jogador e, mesmo não exercendo a opção de oito milhões de euros pelo extremo cabo-verdiano, verba que constava na cláusula de empréstimo, a turma romana acredita que Jovane se ambientou ao futebol italiano e que é uma mais-valia.

Estará disposta a chegar aos seis milhões de euros, noticiam os principais desportivos transalpinos. No entanto, Jovane não é a prioridade máxima e, ainda com a definição por fazer-se no plantel, Maurizio Sarri não terá dado o aval para a contratação, recordando que o técnico deixou claro que Jovane não tinha sido sua escolha em janeiro, dando-lhe quatro oportunidades para jogar ao longo do empréstimo.

O técnico que renovou até 2025 tem outros alvos estabelecidos, mas a estrutura do futebol aprecia as capacidades de Jovane, considerando-o um ativo com potencial.

A SAD do Sporting fez saber à Lázio que não vai reservar o jogador e Hugo Viana está com o dossiê, mostrando abertura a qualquer proposta de transferência que atinja os cinco milhões de euros. Para já, o Marselha será o clube mais ativo, estando no ataque pelo jogador de 23 anos, que já tinham há algum tempo referenciado, até numa altura em que Jovane tinha outros grandes pretendentes na sua peugada.

Com contrato até 2023, Jovane Cabral é para transferir, de modo a que o Sporting consiga tirar alguma rentabilidade financeira pelo jogador, que quer uma oportunidade na Europa para mostrar o seu valor.