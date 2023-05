Hugo Viana e SAD do Sporting multados após jogo frente ao Marítimo

O comportamento dos adeptos custou à SAD do Sporting mais 4720 euros, devido à utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos e insultos na direção de Frederico Varandas.

As deliberações do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinaram a aplicação de uma multa de 1224 euros a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, por ter permanecido, ainda que alertado para a presença autorizada naquele local, à entrada do túnel de acesso aos relvado a partir dos 78' do jogo com o Marítimo.

Também punido foi Gerson Mota Queiroz, secretário-técnico dos verdes e brancos nessa mesma partida, por críticas dirigidas à equipa de arbitragem após o jogo que os leões venceram por 2-1. Este responsável foi suspenso por seis dias e multado em 380 euros.

Por fim, o comportamento dos adeptos custou à SAD do Sporting mais 4720 euros. Desse valor, 3190 euros foram referente à utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos e 1530 por insultos de um grupo de adeptos a Frederico Varandas.