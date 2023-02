Hugo Viana e o sorteio da Liga Europa: "Arsenal é favorito, mas não impede de ter ambição"

Diretor desportivo do Sporting comentou o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa

O sorteio da Liga Europa ditou um confronto do Sporting com o Arsenal nos oitavos de final, mas defrontar o líder do campeonato inglês não atemoriza os leões, garante Hugo Viana, diretor desportivo do clube.

"Vamos defrontar o atual líder da Premier League, o que por si só é demonstrativo da sua qualidade e do bom momento que atravessa. São apontados como os favoritos não só nesta eliminatória, mas também na própria competição, mas isso não nos impede de ter a ambição natural de quem representa um clube como o Sporting", começou por dizer, em declarações aos meios do clube.

"A nossa equipa técnica e os jogadores já demonstraram este ano que estamos preparados para contextos competitivos de elevada exigência e entraremos em campo com essa postura. Temos dois jogos importantes para o campeonato antes da primeira mão em Alvalade e o nosso foco está, para já, no desafio de segunda-feira contra o GD Estoril Praia", concluiu.