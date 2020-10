Hugo Viana após eliminação do Sporting: "Tristes, desiludidos e revoltados"

Diretor desportivo dos leões falou após a goleada (4-1) sofrida pelo Sporting em Alvalade, frente ao LASK.

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, reagiu à eliminação dos leões diante do LASK Linz, após uma derrota por 4-1 no play-off da Liga Europa.

"Estamos conscientes que falhámos um objetivo que era a fase de grupos, tristes, desiludidos, revoltados pela maneira do desenrolar do jogo, mas confiantes de que no domingo daremos uma reposta diferente, à imagem do Sporting e que traremos uma vitória de Portimão. Uma palavra aos adeptos, que estão tristes, mas que tenham confiança neste grupo, que está a crescer e muito, e que durante a época dará alegrias", assinalou o ex-jogador à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, onde não compareceu nenhum jogador do Sporting.