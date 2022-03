"Hugo Viana apontado ao PSG? A forma como ele não requer atenção..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo de Guimarães, agendado para as 20h30 de sábado.

Hugo Viana apontado ao cargo de diretor desportivo do PSG. Real cota de responsabildiade do Hugo Viana na mudança do Sporting e se acha que a estrutura profissional de um clube tem de ter obrigatoriamente um cargo de diretor desportivo: "Quanto à obrigatoriedade, depende dos resultados e da forma como o clube está estruturado. Falando do nosso caso, o Hugo Viana é imprescindivel na nossa ideia, a minha ligação com ele é muito mais do que trabalho, é como se fosse um familiar para mim. Isso é claro. Trabalhamos em prol do Sporting, só pensamos no Sporting. A forma como ele não requer atenção e está sempre pronto a ajudar o treinador e a estrutura a tornar a equipa mais forte... O papel dele tem sido crucial. Para nós ele é imprescindível. Em relação aos outros clubes, cada um tem a sua forma de trabalhar, há clubes que não precisam, que têm um manager que trata de tudo. No nosso caso não, o Hugo Viana é fundamental e faz o seu trabalho como ninguém."

Alguém indisponível? "Matheus Reis teve um problemazinho no pé, mas recupera. De resto penso que esta tudo bem. ainda vamos ter um treino, portanto é melhor nao falar muito para nao agoirar."

Todos disponíveis, é mais difícil escolher o onze? "Sim, é talvez dos jogos mais difíceis, depois torna-se mais fácil com o desenrolar da semana. Olhamos para as características do Vitória e vamos escolher o onze. Avaliamos tudo. No início da semana é mais dificil, mas nesta fase já tenho uma ideia e não me custa asism tanto escolher. Há muitos jogadores que deveriam ser titulares mas não vão ser. Dá muitas nuances. Também é preciso pensar na forma como vamos mexer no jogo. Temos mais soluções agora, mas sim, nesta fase é a mais difícil para escolher o onze. Mas chega a este dia e não sinto grande dificuldade."