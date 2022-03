Hugo Viana apontado ao cargo de diretor desportivo do PSG, noticiam em Inglaterra

Dirigente leonino, a desempenhar similar função no Sporting desde 2018/2019, é um dos possíveis sucessores do atual dono do lugar na estrutura do clube de Paris

A continuidade de Leonardo na direção desportiva do PSG virou incerteza após a polémica eliminação dos franceses nos "oitavos" da Champions, tendo a Imprensa internacional já avançado que haverá uma renovação da estrutura parisiense.

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", um dos possíveis sucessores de Leonardo, diretor desportivo do PSG desde 2019, é Hugo Viana, que desempenha uma função similar ao serviço do Sporting, pela quarta época consecutiva.

O "The Telegraph" destaca, em jeito de referências, que Hugo Viana "ajudou a reconstruir a equipa que conquistou a I Liga com um orçamento inferior ao dos rivais Benfica e FC Porto" e que "fez parte da decisão ousada de pagar dez milhões de euros pelo treinador Rúben Amorim, que tem sido um tremendo sucesso".

Porém, e segundo o jornal britânico, o principal desejado para suceder a Leonardo, a partir do próximo verão, será Michael Edwards, dirigente do Liverpool que foi responsável pela aquisição do extremo colombiano Luis Díaz (ex-FC Porto).