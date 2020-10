"Houve momentos duros nas negociações para o Joelson ficar no Sporting"

Pai e empresário do jovem avançado do Sporting revelou alguns dos clubes interessados no jogador.

Com apenas 17 anos, Joelson Fernandes é uma das principais esperanças do Sporting para o futuro. O jovem avançado, já internacional sub-21 por Portugal, foi apontado a clubes da alta roda europeia, mas, em setembro, acabaria por oficializar a renovação com o clube de Alvalade.

Em entrevista ao jornal "O Democrata", da Guiné-Bissau, o pai e empresário do jogador, Eusébio Mango Fernandes, falou em "negociações duras" com o Sporting para o prolongamento do vínculo entre as partes.

"Foi um processo extremamente difícil e muito complicado, porque houve momentos duros nas negociações para o Joelson permanecer no Sporting. O meu desejo sempre era para ele permanecer no clube, mas, derivado da sua qualidade como futebolista, teve chamamentos de vários clubes europeus", explicou o agente de Joelson, prosseguindo:

"Tinha que ser uma decisão ponderada. No dia que o Joelson Fernandes sair do Sporting, que seja de forma amigável e pela porta grande, não pela porta de trás. Este foi sempre um dos meus objetivos e uma das convicções que levou o jogador a continuar a representar o Sporting", acrescentou Mango Fernandes, que revelou o interesse de clubes como PSG, Liverpool, Ajax ou Juventus, além dos já conhecidos Arsenal e Dortmund.