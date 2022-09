Holdimo não está presente na Assembleia Geral do Sporting

Ao contrário do que era previsto, não vai ter nenhuma lista a concorrer com a que foi proposta pelo clube para a administração.

Já arrancou a Assembleia Geral (AG) da Sporting SAD, reunião que está a decorrer no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade, e que entre outros pontos tem como objetivo eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2022-2026. Sabe O JOGO que a Holdimo, acionista da sociedade, não está presente. Ou seja, ao contrário do que era previsto não vai ter nenhuma lista a concorrer com a que foi proposta pelo clube para a administração.

O grupo luso-angolano detido por Álvaro Sobrinho tinha um administrador não executivo - e não remunerado -, neste caso Nuno Correia da Silva, fazendo valer o facto de ter mais de 10% do capital, diluído dos 29,85% para 13,28% como consequência do processo de reconversão das VMOC.

No que respeita à ordem de trabalhos, e entre outros pontos, serão eleitos os órgãos sociais da SAD para a Administração, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026

Numa reunião magna que contará com 11 pontos na ordem do dia, conta-se ainda a deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercício findo a 30 de junho e a apreciação e aprovação da proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade.

Eis a ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022.

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022.

3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.

4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26º-G, n.º4 do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2021/22.

5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2021/22

6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022/23.

7. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2022/2026.

8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2026.

9. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026.

10. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 2022/2026.

11. Deliberar sobre a eleição da comissão de acionistas, prevista no art.18º dos Estatutos, para o quadriénio 2022/2026.