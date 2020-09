Críticas de Pedro Baltazar à administração da SAD.

Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência do Sporting, teceu esta terça-feira algumas críticas à SAD, antes da realização da Assembleia Geral.

"Considero que as últimas três, quatro administrações da SAD têm entrado com inexperiência, umas com mais outras com menos. Tiveram resultados razoáveis, mas no geral têm sido fracos, em especial com esta administração. Hoje o Sporting vê-se a jogar pelo terceiro lugar, porque pensar noutra coisa... Acho que os targets que têm sido escolhidos, independentemente de esta época haver razoável seleção, são fracos, com resultados à vista", considerou à SportTV.

Pedro Baltazar, refira-se, é acionista da SAD leonina.