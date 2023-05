Hoffenheim devolve Eduardo Quaresma ao Sporting

Clube alemão já decidiu que não vai acionar a opção de compra que consta no empréstimo do defesa

O Hoffenheim, que luta pela manutenção na Bundesliga, já tomou uma decisão sobre o futuro de Eduardo Quaresma: o defesa vai ser devolvido ao Sporting no final da temporada.

Quaresma está emprestado ao clube alemão, mas apenas foi utilizado em quatro desafios, não convencendo os responsáveis do emblema.

"O Justin [Che] e o Eduardo Quaresma são jovens talentosos com uma grande personalidade, que mostraram várias vezes pormenores promissores. No entanto, concordamos com os jogadores que, na fase atual das suas carreiras, precisam de tempo de jogo regular para continuar a evoluir. Mas não podemos garantir-lhers isso connosco", afirmou ao sítio do clube Alexandre Rosen, diretor desportivo do Hoffenheim.

Quaresma tem contrato com o Sporting até 2025 e já esteve emprestado, em 2021/22, ao Tondela.