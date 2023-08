Hjulmand tem números melhores que os de Ugarte: "Pode ir muito longe"

Médio dinamarquês, alvo dos leões, regista números melhores do que os do uruguaio. O jogador do Lecce tem números superiores aos que tinha o camisola 15 da época passada e com um ponto importante a seu favor: faz menos faltas e recebe menos amarelos por parte dos árbitros.

Amado pelos adeptos e elogiado pelos críticos: foi assim que Manuel Ugarte deixou o Sporting rumo ao PSG, no fim da última época. Agora, porém, os leões podem estar em vias de o substituir por um médio que não fica nada a perder na comparação direta com o uruguaio. Pelo menos quanto a números, Morten Hjulmand, o dinamarquês de quem se fala, até conseguiu melhores registos do que Ugarte na época passada.

Ao serviço do Lecce, que lutou pela permanência até à penúltima jornada, Hjulmand foi o segundo melhor da liga italiana em recuperações de bola, com uma média de 12,21 em cada 90 minutos realizados. Um registo superior ao de Ugarte, que terminou a última edição da I Liga com uma média de 11,8 por 90 minutos, segundo o Wyscout, site especializado em estatísticas consultado por O JOGO.