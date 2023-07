Hjulmand referenciado pelo Sporting: o preço e a concorrência de peso

Hjulmand com a camisola do Lecce

Eventual negócio nunca será feito abaixo dos 15 milhões de euros.

Hjulmand, médio do Lecce, está referenciado pelo Sporting, sabe O JOGO. O atleta dinamarquês, que alinhou como capitão no clube italiano e que se destaca nos desarmes, é um dos alvos para suprir a posição de Ugarte e dá garantias como médio defensivo.

A Sky Sport Itália menciona um "acordo" com a SAD do Sporting e "conversas com o jogador", no entanto, os leões sabem da dificuldade em contratar o jogador de 24 anos. Apesar de terminar contrato em 2024 e de ter declarado a vontade em sair, o Lecce pode acionar a cláusula de opção para uma renovação. Nesta fase, o jogador, escreve a "Gazzetta dello Sport", privilegia uma mudança para a Premier League e até tem uma tatuagem que expressa o amor pelo Arsenal. Além deste campeonato, também emblemas mais fortes em Itália aproximaram-se do jogador, como Fiorentina e a Lázio, tendo já surgido ainda uma sondagem do Borússia Dortmund. Pelo que escreve o periódico italiano, o Lecce tem o jogador avaliado em 18 milhões e não negociará abaixo dos 15.

No ataque, o referenciado mas não alvo prioritário Ueda, do Cercle Brugge, está a caminho do Feyenoord. O técnico do clube neerlandês assumiu apenas o interesse - "Toda a gente sabe que jogador queremos para reforço. O nosso diretor desportivo está a negociar isso", atirou - mas foi Carlos Aviña Ibarrola, diretor desportivo do clube belga a confirmar o negócio. "Esta não é apenas uma transferência recorde para nós. Também o Feyenoord nunca pagou tanto por um jogador", afirmou, revelando que os neerlandeses pagam 9 M€ fixos, podendo o valor do negócio chegar aos 12 milhões.