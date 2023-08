Hjulmand já está em Lisboa para reforçar o Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio deve ingressar nos leões

Morten Hjulmand chegou a Lisboa para reforçar o Sporting. O médio dinamarquês aterrou no aeroporto da Portela na tarde deste sábado.

Confirma-se, assim, a informação avançada por O JOGO, que já tinha garantido que o jogador chegaria a Portugal este sábado.

É provável que o médio marque presença no Estádio José Alvalade para assistir ao jogo de estreia dos leões no campeonato, uma receção ao Vizela com início às 20h30

"Estou muito contente por estar aqui", disse aos jornalistas, em passo acelerado, ainda no aeroporto.