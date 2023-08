Hjulmand explica a opção pelo Sporting e destaca Amorim: "Adora e respira futebol"

Declarações de Morten Hjulmand à comunicação do Sporting no dia da oficialização da transferência. Assinou até 2028

A razão do Sporting: "Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita história e troféus e habituado a jogar nas competições europeias"

O primeiro treino: "Tem sido um bom dia a conhecer os jogadores e o staff. Sinto como se [o clube] fosse uma família. Todos são muito abertos e simpáticos, por isso estou muito feliz"

Sobre Rúben Amorim: "Falei um bocado com ele antes de assinar e foram conversas muito boas. Tem muita energia, sente-se que adora e respira futebol e hoje também notei isso no treino e na forma como fala com a equipa".

O Sporting-Vizela: "Foi espetacular ver o estádio e os adeptos. Fiquei muito feliz com a vitória e gostei do ambiente. Foi muito bom, especialmente depois do último golo. O estádio ficou ao rubro"-