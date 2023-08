Hjulmand: "Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira"

Redação com Lusa

O antigo jogador do Lecce, de Itália, assinou um contrato por cinco temporadas, até junho de 2028, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros

Morten Hjulmand, médio defensivo de 24 anos, afirmou que está a dar um "grande passo na carreira" ao ingressar no Sporting e enalteceu o historial do emblema de Alvalade.

"Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita história e troféus", afirmou Hjulmand, em declarações divulgadas no site oficial dos "leões".

O antigo jogador do Lecce, de Itália, assinou um contrato por cinco temporadas, até junho de 2028, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (ME), numa transferência que custou ao Sporting 18 ME.

"Gosto de proteger a linha defensiva, de recuperar muitas bolas e ao mesmo tempo ligar o jogo também com os jogadores mais ofensivos", explicou o dinamarquês, que vai envergar a camisola '42' dos 'verdes e brancos'.

Hjulmand é a segunda contratação mais cara da história do emblema de Alvalade, sendo apenas superado pelo sueco Viktor Gyökeres, que foi resgatado aos ingleses do Coventry neste "mercado", por 20 ME.

É o segundo jogador dinamarquês a envergar a camisola do emblema "leonino", duas décadas depois de o guarda-redes Peter Schmeichel ter representado o clube, entre 1999 e 2001.

O médio defensivo fez a formação no Copenhaga, rumando à Áustria para alinhar pelo Admira Wacker em 2018, antes de ser contratado pelo Lecce, em janeiro de 2021, por 170 mil euros, quando a formação transalpina ainda estava na Serie B, o segundo escalão.

Desde então, atuou em 95 jogos e ajudou o clube do sul de Itália a subir à Serie A em 2022, sendo que, na temporada passada, foi promovido a capitão de equipa.