"Hjulmand é um dos médios mais promissores do futebol europeu nesta altura"

Marco Baroni treinou, no Lecce, o médio nas duas últimas épocas e diz que está na hora do dinamarquês dar o salto; Fã incondicional do alvo dos leões, acredita que o jogador de 24 anos é uma das maiores promessas do futebol europeu na posição que ocupa e não tem dúvidas que está pronto para dar o salto.

Marco Baroni, treinador italiano de 59 anos, hoje aos comandos do Hellas Verona, orientou o Lecce nas duas últimas épocas e teve em Morten Hjulmand, alvo prioritário do Sporting para o meio-campo, uma das figuras da equipa. É, por isso, a pessoa indicada para falar do jogador eleito por Amorim para substituir Ugarte, transferido para o PSG. Em conversa telefónica com O JOGO, o técnico deu conta da sua admiração pelo dinamarquês e não tem dúvidas que seria (será?) um excelente reforço para o Sporting.

"Considero o Morten um dos jogadores mais fortes fisicamente na Europa. É muito jovem ainda mas será, seguramente, um grande futebolista. Tem um futuro brilhante pela frente. É um futebolista com uma grande vontade de aprender, tem um futebol intuitivo, deduz bem o que se passa em campo, é atento aos detalhes", começa por dizer-nos Baroni, reforçando: "Trabalhámos juntos dois anos e no nosso 4x3x3 jogava como médio mais recuado no vértice do triângulo do meio-campo. Mas pode interpretar o jogo em diferentes modelos táticos, pode jogar em posições diversas na linha média. É um jogador que também é forte no futebol aéreo, tem um bom jogo de cabeça, tem capacidade de levar a bola para a frente em corrida e boa visão de jogo. Uma visão importante também na forma como se posiciona em campo, sabe encurtar espaços e linhas para fazer interceções."