Hjulmand convocado por Amorim: "Andávamos atrás dele há algum tempo"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Casa Pia, agendado para as 20h15 de sexta-feira.

Casa Pia: "O Casa Pia é uma equipa muito bem trabalhada, com processos já de há algum tempo. Com um excelente treinador que conseguiu transmitir não só qualidade como estabilidade na equipa. Por isso é que sofrem poucos golos, por isso é que são estáveis. Olhando para o último jogo, percebemos que esta equipa, apesar de estar só há um ano na I Liga, consegue controlar bem os momentos, não se sente ansiosa. Temos de controlar bem as transições, o ano passado tivemos muitos problemas com isso. Também tivemos no último jogo. prevejo um jogo muito difícil."

Hjulmand: "Andávamos atrás do Morten há algum tempo. Tem características completamente diferentes dos nossos médios, complementa muito bem todos os outros. É mais um jogador a ajudar-nos nesta época que vai ser longa. Não poderíamos estar mais satisfeitos com todos os jogadores que temos agora para o meio-campo. Características completamente diferentes, mas cada um com a sua qualidade."

Hjulmand convocado: "Sim. O Morten estava a treinar, fez jogos-treino, foi convocado e amanhã vão ver se será titular. Dani [Bragança] não está apto para este jogo, tem problema nas costelas e é bastante doloroso."

Apatia contra o Vizela: "É ver o jogo depois com mais calma. Foi o jogo com mais toques dentro de área, não se notou porque se calhar não tivemos a qualidade que devíamos ter tido. Sofremos golos que não devíamos ter sofrido. Hjulmand não vai ajudar nesse aspeto, foi uma situação global. Vai-nos dar mais um jogador que gosta de controlar o jogo, de forma diferente de Daniel Bragança e de Morita. Ajuda a tornar a equipa mais completa em todos os momentos do jogo. Se calhar relaxaram cedo demais. Reforços e renovações não vão ajudar nesse aspeto, mas sim estarmos concentrados do primeiro ao último minuto. Foi um aviso."