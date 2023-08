Morten Hjulmand, que pediu permissão ao Lecce para falhar o jogo particular frente ao Cádiz, este domingo, debate com Sporting condições para reforçar a equipa de Rúben Amorim. Conheça melhor como é ele dentro do campo

