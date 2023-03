Herói do Sporting na Youth League garante: "Vamos com tudo e para vencer"

Rodrigo Ribeiro marcou o golo que ditou a passagem à final four, marcada para Nyon.

Rodrigo Ribeiro apontou o golo que carimbou, pela primeira vez, a passagem do Sporting à final four da Youth League. O avançado português, já utilizado por Amorim na equipa principal, sonha agora com a conquista de um título já erguido por FC Porto e Benfica.

"É o resultado de todo o trabalho que temos vindo a fazer. Agora é descansar e preparar a viagem para Nyon. Vamos com o objetivo de vencer. Fizemos história, mas queremos dar continuidade", afirmou ao canal do Sporting.

"Fui eu fazer o golo, poderia ter sido qualquer outro. Mesmo os que não entraram ajudaram. Estou feliz, agora é dar continuidade", vincou sobre o decisivo lance contra o Liverpool (1-0).

Nas meias-finais, no dia 21 de abril, o Sporting terá como adversário AZ Alkmaar ou Real Madrid. "O adversário não é o mais importante. Temos de nos focar em nós e no trabalho no dia a dia. Vamos com tudo e com o objetivo de vencer", rematou Rodrigo Ribeiro.