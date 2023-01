Heerenveen tranca a porta a alvo do Sporting

Clube neerlandês nega a saída do lateral direito Milan van Ewijk e Sporting deixa cair a transferência.

Milan van Ewijk vai continuar a ser jogador do Heerenveen. O diretor técnico, Ferry de Haan, garantiu que o lateral direito não sai. "Se a porta está fechada? Sem dúvidas. Se há interessados nele? Nada de concreto. Os rumores andam por aí, mas tenho estado em contacto com o jogador e com os seus agentes e não há nada de concreto", explicou à ESPN.

O Sporting sondou o clube neerlandês, mas tentou baixar as exigências. O Heerenveen pediu 10 milhões de euros e, sabe O JOGO, o acordo até se podia fazer por um valor a rondar os 7 M€. No entanto, a venda de Sarr ao Lyon por uma verba perto dos 13 milhões de euros deixou os neerlandeses mais confortáveis financeiramente. Como tal, o Sporting deixou cair o atleta de 22 anos, que estava referenciado pelo scouting verde e branco.

Para a posição de Porro, recorde-se, também Lamptey, do Brighton, deixou de ser hipótese, porque a hipótese de empréstimo foi rejeitada pelo clube inglês. O emblema exigia pelo menos 10 milhões de euros e tinha a intenção de ficar com 50% do passe. Para substituir o espanhol que vai rumar ao Tottenham, os leões atacam um compatriota do ala. Bellerín, do Barcelona, está na frente para já e implicaria um investimento bem menor, o que também pesou na avaliação para este período de transferências.