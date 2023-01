Héctor Bellerín mais perto do Sporting, referem em Inglaterra

Aos 27 anos, Héctor Bellerín está a viver a primeira temporada no Barcelona, depois de um ano no Bétis de uma carreira longa no Arsenal

Héctor Bellerín continua a ser notícia e agora em Inglaterra, onde o portal The Athletic refere que o lateral está mais perto de assinar pelo Sporting. Por empréstimo até final da temporada.

Segundo a mesma notícia, Bellerín é o plano B do Sporting para substituir Porro - de saída para o Tottenham -, que numa primeira fase tentaram Lamptey. O Brighton, da Premier League, só mostrou interesse numa transferência em definitivo.

O antigo jogador do Arsenal já recusou várias abordagens de clubes de grandes ligas, como o Monza ou o Everton, mas estaria interessado em ter, em Alvalade, a regularidade que não está a ter em Camp Nou.

