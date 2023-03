Hajduk Split junta-se à final four da Youth League

O Sporting medirá forças o AZ Alkmaar, que goleou Real Madrid (4-0), numa das meias-finais da Youth League

O Hajduk Split é a quarta equipa a garantir a presenla na final four da Youth League, onde o Sporting estará pela primeira vez.

Enquanto o Sporting medirá forças o AZ Alkmaar, que goleou Real Madrid (4-0), numa das meias-finais, a equipa croata tentará o acesso à final medindo forças com o Milan.

Para chegar à final four, o Hajduk Split foi à Alemanha eliminar o Dortmund na marcação de grandes penalidades. Depois do 1-1 ao cabo de 90 minutos, os croatas converteram nove penáltis, contra oito do Dortmund.