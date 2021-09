"Haaland? Eu durmo sempre descansado, coisas do futebol não me tiram o sono"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting fez à antevisão ao encontro com o Borussia Dortmund, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Rúben na Europa vs provas domésticas: "Faz parte do percurso de treinador. Não posso dizer que só posso melhorar, porque perdi 1-5 a seguir a perder 1-4. Sei que isto não vai acabar assim. Vai fazer parte da história."

Juventude: "Tem os dois lados. A juventude traz irreverência. O desconhecimento também ajuda. Já passou essa parte da estreia. As diferenças são enormes. Sabemos disso tudo. Após uma derrota tão pesada, em casa, o nosso foco é melhorar a equipa. Não olhamos para essas diferenças de experiência."

Haaland em dúvida: "Eu durmo sempre descansado. Coisas do futebol não me tiram o sono, apenas más exibições ou quando os jogadores não dão tudo. O foco tem de estar na nossa equipa. O Borussia continua a ser uma grande equipa. A influência dele é muito grande. Há coisas que podem mudar, algumas transições do guarda-redes. O que queremos fazer não vai mudar consoante o adversário."